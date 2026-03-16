Este fin de semana en Puerto Vallarta se reportaron diversos incendios en pastizales que se han registrado en distintos puntos del municipio. Ante ello, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio han estado trabajando de manera continua para su atención y control.

El despliegue y trabajo continuo de Bomberos de Puerto Vallarta ha permitido que la mayoría de los incendios se encuentren controlados. Sin embargo, uno de ellos, ubicado en la comunidad de Las Palmas se mantiene activo, por lo que elementos municipales, en coordinación con Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como brigadas de los ejidos de la zona, continúan trabajando en labores de combate en el sitio.

Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta realiza estos trabajos con respaldo del presidente municipal Luis Ernesto Munguía. Los combatientes mantienen comunicación constante con municipios aledaños para brindar apoyo en caso de que sea necesario.

Ante esta situación, la coordinación pide a la ciudadanía evitar realizar quemas en cualquier zona y reportar incendios a las autoridades para evitar que el fuego se propague.

Hasta el momento no se han reportado lesionados derivados de estos incendios.

¿Cómo reportar un incidente a Bomberos de Puerto Vallarta?

En caso de cualquier incidente que deba ser atendido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse directamente a través del teléfono 322 178 8000.

Recuerda que la atención rápida puede ayudar a evitar que aumente el riesgo debido al incidente.

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OB