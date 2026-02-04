Hay malas noticias para los turistas en Puerto Vallarta. Este miércoles 4 de febrero no se puede ingresar a ninguna de las playas del municipio de la costa de Jalisco. ¿Cuál es la razón?

Esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, pronosticó para la región Pacífico Centro cielo parcialmente nublado durante la mañana y medio nublado a nublado durante la tarde, con intervalos de chubascos, posibles descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Michoacán y Jalisco; lluvias aisladas en Colima y sin lluvias en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco en la región, frío con posibles heladas en zonas altas de Jalisco, y muy frío con heladas en zonas serranas de Michoacán. Durante la tarde, ambiente caluroso en Michoacán y cálido en Nayarit, Jalisco y Colima. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco y rachas de hasta 30 km/h en el resto de la región.

Pero, además de las condiciones ya mencionadas, el SMN también advirtió que este miércoles se prevé mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán , lo que hace potencialmente peligroso para las personas ingresar a las aguas del océano Pacífico.

Bandera roja en playas de Puerto Vallarta

Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta informó a través de sus cuentas en redes sociales que “debido a las condiciones del mar, con alto oleaje y fuertes corrientes de retorno, se mantiene bandera roja en todas las playas de nuestro municipio” .

Agregó para el público que, “por su seguridad, se recomienda no ingresar al mar hasta nuevo aviso”.

Protección Civil agradeció la comprensión y colaboración de los paseantes en Puerto Vallarta. “La prevención es responsabilidad de todos”, concluyó.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde: Área segura para nadar Bandera amarilla: Nadar con precaución Bandera roja: Prohibido ingresar al mar Bandera morada: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

