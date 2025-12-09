Álvarez Pulido avala aplazar a 2026 la Reforma Judicial; pide un análisis prudente y sin presiones

Luego de la presentación de su primer informe de labores, el magistrado presidente del Poder Judicial de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, respaldó que las y los diputados del Congreso del Estado "tomen el tiempo necesario para analizar y, eventualmente, aprobar la reforma judicial local", incluso si la discusión se traslada a 2026.

Consideró que el tema no debe resolverse de manera acelerada ni mezclarse con otros asuntos legislativos, sino abordarse con prudencia y claridad debido al impacto que tendría en la operación diaria de los tribunales y en la profesionalización del sistema de justicia.

Álvarez Pulido destacó que, independientemente de los acuerdos que alcance el Congreso, el objetivo central debe ser fortalecer al Poder Judicial. Explicó que hoy existe "un candado presupuestal" que limita la capacidad de crecimiento en la plantilla laboral de la institución, porque el 2% del presupuesto estatal destinado al Poder Judicial se divide de manera estricta entre 1.5% para gasto corriente y 0.5% para infraestructura, sin permitir ajustes que respondan a las necesidades reales de operación.

"Nosotros lo que hemos dicho y lo más importante, lo que queremos, es que lo que pase con ese tema verdaderamente fortalezca al Poder Judicial. Lo que creemos importante es que se elimine ese candado y esa barrera para que podamos crecer el presupuesto con responsabilidad, con autonomía y que nos permita proyectar crecimiento gradual en número de juzgados de primera instancia", dijo.

Destacó que el Poder Judicial no está solicitando un incremento en el presupuesto, sino la posibilidad de usar el ya asignado con mayor flexibilidad para atender áreas críticas, particularmente la contratación de más jueces y juezas.

Señaló que, aunque el esquema actual permitió ampliar infraestructura, llegará el momento en que ese 0.5% no podrá seguir utilizándose para robustecer la operación jurisdiccional.

Respecto al proceso legislativo que se sigue en el Congreso de Jalisco, Álvarez Pulido aclaró que la propuesta presentada por el Poder Judicial no ha sido desechada como tal, sino que se aprobó el discutir otro documento que hoy día continúa en trámite y requiere todavía la aprobación del Pleno.

Expresó plena confianza en que las y los diputados retomarán el tema "en el momento adecuado" y sin interferencias externas que afecten la discusión.

"Yo de verdad confío mucho en el Congreso local, en cuanto a que en su momento, cuando sea el momento prudente y apropiado y que también no se enturbie todo tipo de diálogos que se tienen que resolver en el Congreso, se retome el diálogo, se retome ese tema cuando sea el momento", dijo el magistrado presidente.

En este sentido, insistió en que es razonable que la reforma no se vote este año ni forme parte de un paquete general de iniciativas, ya que su análisis "requiere responsabilidad, profundidad y una valoración cuidadosa de perfiles, exámenes y capacidades prácticas de quienes podrían integrarse a la carrera judicial".

"Totalmente. Me parece que no sería adecuado que se conjunte con otro tipo de temas que tiene el Congreso. Creo que lo de la reforma al Poder Judicial, en su caso, tiene que analizarse con mucha prudencia, con mucha responsabilidad", afirmó.

Respecto de los riesgos de aprobar una reforma "al vapor" y sin los elementos adecuados para el ejercicio de la justicia en la Entidad, Álvarez Pulido señaló que la problemática no radica solo en el conocimiento jurídico de quienes aspiren a ser jueces o magistrados, sino en la falta de experiencia real en audiencias orales y en la conducción de casos complejos que exigen decisiones inmediatas.

Advirtió que el sistema actual ya no permite que las y los juzgadores se apoyen exclusivamente en expedientes para ocultar deficiencias.

""Lo que tenemos que cuidar en Jalisco, y lo digo muy claramente, es que no suceda lo que hemos visto, lamentablemente, y lo digo desde luego con mucha prudencia y con mucho respeto, lo que hemos visto en algunos otros espacios del País. Ahora ya no te puedes esconder en un expediente. Y ahora el talento, la capacidad o las áreas de oportunidad, digamos, que se tengan, se dilungan en una audiencia", afirmó.

En este sentido, recordó que el cambio del modelo escrito al oral exige habilidades que no se adquieren únicamente desde la teoría. Dijo que su propia experiencia como juez mostró el contraste entre proyectar resoluciones en escrito y sentarse frente a las partes para decidir en tiempo real, lo que requiere dominio técnico, criterio y manejo del proceso.

"Imaginen ustedes un caso de custodia, un caso de alimentos, un caso de feminicidio, de secuestro o un tema sensible para la sociedad [...] en manos de alguien que a lo mejor sepa mucho de leyes, pero que no tenga la experiencia, que no conozca, o que no sepa, o no tenga la metodología para discernir la información y para tomar una resolución", señaló.

Por último, el titular del Poder Judicial insistió en que, en el fortalecimiento institucional se ha apostado por consolidar la carrera judicial, ampliar la plantilla de jueces y juezas y mantener el ritmo de capacitación y excelencia alcanzado durante el último año.

