Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 4 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 4 de noviembre anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 9 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 10 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

