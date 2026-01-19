Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en El Salto para este lunes 19 de enero informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

