Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en El Salto para este lunes 19 de enero informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Guadalajara