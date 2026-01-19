Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Chapala para este lunes 19 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se anuncia, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 20 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 25 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 26 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

