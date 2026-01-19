Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 19 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 19 de enero determina que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 25 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 26 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

