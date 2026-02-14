Prevén concluir obras de Juan Gil Preciado en 10 días

Las obras de repavimentación de la avenida Juan Gil Preciado, en Zapopan continúan en un tramo de la vialidad. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora Bueno, afirmó que en “máximo” 10 días estará en operación una de las arterias que conecta a la ex villa maicera con Tesistán.

El funcionario explicó que los primeros contratos concluyeron en diciembre, pero se contrajo una asignación adicional, que extendió los trabajos. “Los pavimentos están completos, ya se están afinando lo que es para ponerlo en operación. Yo voy el lunes, vamos a checar la resistencia, el concreto tiene que tener algunos días para que dé su resistencia ya final, pero debe de estar en máximo 10 días y operando”.

Estas obras corresponden a los carriles centrales, pues los laterales serán intervenidos hasta después del Mundial, señaló Zamora Bueno. Se contempla construirlos al mismo nivel, sin divisiones. “Se bajó un poco la rasante de los carriles centrales en varios puntos para poderlos hacer empatar y que todos sean los carriles totalmente compatibles”, explicó.

Las obras de repavimentación se llevan a cabo en conjunto con el Gobierno de Zapopan y el Gobierno del Estado a través de SIOP. Estas iniciaron en octubre pasado y comprenden la intervención aproximada de cinco mil 500 metros con concreto hidráulico y seis carriles, tres por sentido. El proyecto cuenta con una inversión de 350 millones de pesos.

YC