Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 15 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este domingo 15 de febrero prevé que estará con nubes dispersas con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

