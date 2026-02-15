Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 15 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este domingo 15 de febrero prevé que estará con algo de nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 16%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Sábado 21 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

