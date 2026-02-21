Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este sábado 21 de febrero prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 11%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

