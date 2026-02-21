Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este sábado 21 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

