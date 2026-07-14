Presentan diplomado Laboratorio de Ciudadanía Universal y Pensamiento Estratégico

El Gobierno de Zapopan y El Colegio de Jalisco firmaron un convenio y presentaron el Laboratorio de Ciudadanía Universal y Pensamiento Estratégico (CUPLAB) , una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de jóvenes y su integración en un mercado laboral que cada vez es más competitivo.

Buscan formar jóvenes con liderazgo y pensamiento estratégico

Se trata de un diplomado de cinco meses de duración que está dirigido a personas menores de 35 años, tanto servidores públicos como integrantes de la ciudadanía, con el que se busca que desarrollen competencias en pensamiento estratégico, liderazgo, ciudadanía activa, innovación, análisis crítico y toma de decisiones basada en evidencia.

Se apuesta por brindarles herramientas que les permitan enfrentar con mayor preparación los retos del mundo profesional, la vida pública y los desafíos del contexto nacional e internacional.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Pretenden impulsar una ciudadanía más participativa

El coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan, Salvador Villaseñor, resalta que la meta del diplomado es que las personas jóvenes que participen se involucren y sean activos en sus comunidades y que estén interesadas en lo que sucede en su entorno.

Salvador Villaseñor, coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

"Aprenderán, primero, que sean ciudadanía activa, que sean personas que piensen disruptivamente, que aprenderán al manejo de conflictos, personas que se interesarán en los conflictos políticos nacionales como internacionales, que sean funcionarias y también que sean de asociaciones civiles, que realmente les interese lo que está sucediendo en los entornos de la comunidad, de la ciudad, del país".

Buscan evitar la deserción de las nuevas generaciones

Villaseñor explica que buscan a personas jóvenes que incidan en procesos políticos, laborales o tecnológicos, con el fin de que no haya "deserción de esta generación".

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, dijo que hay personas que empezaron hasta con 20 años de edad en el gabinete que él ha encabezado durante los últimos años. Y consideró que "necesitamos preparar a las generaciones".

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

El diplomado contará con cinco módulos

El diplomado se divide en cinco módulos:

Arquitectura del poder y raíces económicas.

Frontera tecnológica e inteligencia artificial.

Comunicación, medios y gestión de la información.

Estrategia, liderazgo y acción pública.

Territorio y comunidad.

El presidente de El Colegio de Jalisco, Enrique Ibarra, resaltó que el diplomado tiene reconocimiento y validez a nivel nacional e internacional.

El presidente de El Colegio de Jalisco, Enrique Ibarra. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

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