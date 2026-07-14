Choque múltiple en autopista Guadalajara-Tepatitlán deja dos personas lesionadas

La tarde de este martes se registró un choque múltiple entre dos tractocamiones y dos vehículos particulares en la autopista Guadalajara – Tepatitlán, en el municipio de Acatic. El saldo del percance vial fueron dos personas lesionadas, quienes se encuentran en estado de salud regular; hasta el momento no se registran víctimas fatales.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 19+300, en la localidad El Colomo, del referido municipio. Oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), así como de la corporación municipal de Acatic y cuerpos de bomberos de la región, trabajan en la atención del siniestro. Al momento se desconocen las causas del accidente.

Las labores de atención y saneamiento de la autopista continúan en el sitio, por lo que se recomienda extremar precauciones al circular por la zona y atender las indicaciones de las autoridades. Se recomienda instalar la aplicación Jalisco Alerta para recibir notificaciones sobre siniestros y otro tipo de incidencias en la entidad.

Semana trágica en las carreteras de Jalisco

En lo que va de la semana se han registrado al menos dos accidentes carreteros en Jalisco, que han dejado como saldo personas fallecidas y lesionadas. El pasado domingo, sobre la autopista Federal Guadalajara – Tepic, una carambola entre vehículos particulares y tractocamiones ocasionó la muerte de nueve personas, mientras que otras 13 resultaron lesionadas.

Además, en el punto del siniestro, a la altura del kilómetro 69 y antes de la caseta de Plan de Barrancas, se localizó un segmento calcinado y autoridades realizan los peritajes correspondientes para confirmar que se trata de la décima víctima. Entre los fallecidos se cuentan dos menores de edad, mientras que entre los heridos había elementos de la Guardia Nacional y cuatro ciudadanos estadounidenses. Siete vehículos quedaron calcinados luego y otros tres resultaron con daños materiales.

NG