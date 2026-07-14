Conmemoran el Día de la Abogada y el Abogado con enfoque en prevención jurídica

La prevención jurídica como vía para proteger derechos, reducir riesgos legales y mejorar las decisiones públicas fue el eje de la conmemoración del Día de la Abogada y el Abogado , encabezada por Tatiana Anaya Zúñiga, consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

El encuentro se realizó en el Salón Ex Congreso del Palacio de Gobierno, con el propósito de vincular la experiencia de la comunidad jurídica jalisciense con una formación preventiva que contribuya a decisiones institucionales mejor sustentadas y a una mayor protección de los derechos.

Analizan el legado de Mariano Otero

Como parte central del encuentro, Enrique Ibarra Pedroza, presidente de El Colegio de Jalisco, ofreció una charla sobre la vida, el pensamiento y la obra de Mariano Otero. Su exposición recuperó la vigencia de uno de los juristas jaliscienses con mayor influencia en la historia constitucional de México.

Impulsan la capacitación de profesionales del Derecho

Durante su intervención, Tatiana Anaya, consejera Jurídica, destacó los programas de formación impulsados en materia administrativa y amparo, justicia para niñas, niños y adolescentes, así como en derecho procesal civil y familiar.

Tatiana Anaya Zúñiga, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y Enrique Ibarra Pedroza, Presidente de El Colegio de Jalisco. CORTESÍA

Además, anunció la próxima apertura de dos diplomados relacionados con el proceso penal y las responsabilidades de la función pública.

"La profesionalización no es un lujo, es una necesidad. Es la herramienta que nos permite anticiparnos a los conflictos, evitar que los problemas escalen, construir estructuras sólidas y sobre todo, asegurar la certeza jurídica desde la prevención.

"La mejor forma de resolver un conflicto es evitar que ocurra, y eso solo se logra con conocimiento, preparación y visión anticipada", afirmó Anaya Zúñiga.

Resaltan la aportación de Jalisco al juicio de amparo

En la ponencia realizada por Ibarra Pedroza, se dio cuenta que el legado de Mariano Otero representa una de las aportaciones de mayor alcance de Jalisco a la protección de los derechos frente a los actos de autoridad.

Nacido en Guadalajara y formado en el Instituto del Estado de Jalisco, Otero defendió el federalismo y tuvo una participación decisiva en la incorporación del juicio de amparo al orden constitucional federal mediante el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847.

Reúnen a especialistas y representantes del sector jurídico

La convocatoria reunió a integrantes del Poder Ejecutivo, así como a personas juzgadoras, litigantes, especialistas y equipos jurídicos gubernamentales de todo el Estado.

La representación social y gremial contó con la participación de integrantes de barras y colegios de abogados, así como del ámbito notarial y funcionarios estatales y municipales.

El encuentro permitió fortalecer el diálogo y la formación de quienes ejercen el Derecho, para impulsar decisiones públicas mejor sustentadas y una mayor protección de los derechos de las y los jaliscienses.

CORTESÍA

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