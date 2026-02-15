¿Cuánto aumentó el precio de la vivienda en Jalisco? Sociedad Hipotecaria Federal responde

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) publicó esta semana el valor promedio de la vivienda a nivel nacional alcanzado en el periodo de 2025 con respecto al 2024. Según este informe, Jalisco presentó un aumento del 11 % y se ubicó entre los estados con mayor incremento en este rubro .

El año pasado, el valor promedio de una vivienda a nivel nacional fue de un millón 863 mil 965 pesos; en el acumulado anual, el valor de los bienes inmuebles residenciales aumentó 8.7 % respecto a 2024.

Por estados, donde se dio el mayor incremento de precios fue:

Quintana Roo con 14.3 %

Baja California Sur | 13 %

Nayarit | 12 %

Tlaxcala | 12 %

Jalisco | 11 %

Michoacán | 11 %

Yucatán | 10.6 %

Por zona metropolitana donde más aumentaron los precios de la vivienda fue en Guadalajara con 11.3 % y Monterrey con 9.4 por ciento .

En los estados donde menos se incrementaron los precios de la vivienda fue:

Tabasco con 5.7 %

Estado de México | 5.2 %

Ciudad de México | 4.7 %

Durango | 4.7 %

¿En qué rubros subió más el costo de la vivienda?

La vivienda nueva presentó una variación positiva de 8.5 %, mientras que la vivienda usada aumentó 8.7 % en el acumulado anual. En este periodo, se observó una proporción de viviendas usadas de 63 % y 37 % de viviendas nuevas .

Las casas solas se apreciaron 9.1 % y las casas en condominio y departamentos, considerados de manera conjunta, se incrementaron 8.2 por ciento.

El índice para la vivienda económica-social presentó un aumento de 11 % y para la vivienda media-residencial se apreció 7.4 por ciento.

"El aumento del valor de las viviendas se da en un entorno macroeconómico en el que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1.6 % en el cuarto trimestre de 2025, al compararlo con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"El número de trabajadores permanentes registrados en el IMSS creció 1.1 % entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, mientras que la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 3.7 %; asimismo, de acuerdo con el Banco de México (Banxico), la tasa hipotecaria promedio en el cuarto trimestre de 2025 fue de 11.55 %", detalló SHF, en un comunicado.

