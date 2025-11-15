Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 15 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Según se informó, el clima presenta un 82% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 16 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 22 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga