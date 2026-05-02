Policía de Jalisco implementa operativo de vigilancia con motivo del puente vacacional

Con motivo del puente vacacional que se extiende del 1 al 3 de mayo, por el Día del Trabajo, la Policía de Jalisco implementó un operativo especial de vigilancia en localidades de la costa de la entidad, con el fin de atender a las y los jaliscienses que se tomaron días de descanso y a visitantes en diversos destinos turísticos.

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El Escuadrón Aerotáctico del Black Hawk de la dependencia realiza labores de vigilancia en Barra de Navidad, Melaque, Punta Perula y Careyes. Las acciones forman parte del dispositivo “Puente Seguro”, informó la Secretaría de Seguridad del Estado.

También hay apoyo por tierra con oficiales de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Estatal de Caminos, la Policía Regional y la Comisaría Vial. Los uniformados recorren las playas y principales puntos de congregación de personas.

Puentes de mayo 2026: calendario SEP y días sin clases en Jalisco

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el primer puente vacacional de mayo concluye el lunes 4, cuando los estudiantes deben presentarse en sus planteles educativos. Sin embargo, el martes 5 también es día de asueto –cuando se conmemora la Batalla de Puebla–, por lo que se prevé que las familias y alumnos tomen un periodo de descanso de hasta cinco días.

En tanto, a partir del viernes 15 de mayo también habrá un fin de semana largo, con motivo del Día del Maestro, que se extenderá hasta el lunes 18 del mes, cuando estudiantes, docentes y personal administrativo retomarán labores. Por último, el viernes 29 de mayo también será un día libre en los planteles educativos, pues ese día se llevará a cabo la Junta de Consejo Técnico Escolar.

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La SEP marca que los días de asueto durante este mes son el martes 5 (conmemoración de la Batalla de Puebla) y el viernes 15 (Día del Maestro). La suspensión de clases y actividades contempla a planteles de preescolar, primaria y secundaria.

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