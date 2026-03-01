La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, puso en marcha un proyecto de infraestructura hidráulica y urbana con el que se busca resolver los problemas de inundación y drenaje que desde hace décadas afectan a los habitantes de Juan de la Barrera y Ojo de Agua.

El proyecto, que contará con una inversión de 160 millones de pesos, se desarrollará durante varios meses en cinco etapas, y se proyecta que beneficie a 30 mil personas.

“Hoy podemos arrancar esta obra con una inversión histórica. Ninguna obra que ha realizado el municipio ha tenido una inversión tan importante como la que se destina aquí”, subrayó la alcaldesa acompañada de vecinos y vecinas en el entorno de la presa El Chicharrón.

“Hoy arrancamos esta obra integral para que en todo el polígono se garanticen las condiciones de salud, el manejo sanitario y la adecuada conducción del drenaje pluvial. También iniciamos el desazolve. Esta no es una obra maquillada; es una solución integral que se verá reflejada en los próximos meses. Estos retos son resultado del abandono, la indolencia, el saqueo y la corrupción que, por tantos años, dejaron en el atraso y en el olvido a estas colonias. Hoy venimos a saldar cuentas”, agregó Pérez Segura.

Obra busca mitigar los efectos de la lluvia

De acuerdo con las autoridades, las intervenciones se concentran en el cuadrante comprendido entre Acueducto y Antigua Carretera a Chapala–Francisco Silva, desde Churubusco hasta San Paulo–Las Torres. En total, se han estudiado 69 mil metros cuadrados, de los cuales 24 mil recibirán intervención directa.

El plan busca atender la necesidad urgente de mitigar los efectos de lluvias cada vez más intensas, fortalecer la red sanitaria y garantizar mayor seguridad a la población.

Como parte del plan, también se contempla desarrollar las siguientes acciones:

Instalación de cárcamos y líneas de conducción que impedirán el estancamiento y el retorno de aguas negras a los hogares. La obra incluye la construcción de un colector principal con tubería de 50 pulgadas de diámetro, diseñado para soportar mayores volúmenes de descarga y reducir riesgos sanitarios.

Ejecución de obras específicas para la captación y conducción de agua de lluvia, con el objetivo de prevenir inundaciones, proteger la infraestructura urbana y disminuir afectaciones a viviendas y vialidades.

Modernización de la red de distribución de agua potable para garantizar un abasto constante y eficiente en la zona, fortaleciendo así un servicio básico fundamental.

Intervención de vialidades con empedrado zampeado, una técnica que mejora la imagen urbana y ofrece una superficie firme, limpia y ordenada. Además, se realizará la compactación adecuada del terreno para evitar hundimientos o socavones y asegurar una mayor durabilidad de la obra.

