Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 11 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 11 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 19%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

