Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 11 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 11 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 17%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

