Piden ampliar plazo para el cambio de placas en Jalisco

A pesar de que concluyó el periodo establecido para realizar el canje de placas vehiculares en Jalisco , todavía hay cerca de 278 mil propietarios de automóviles que no han completado el trámite. Ante esta situación, el diputado local Enrique Velázquez González, integrante de la bancada de Hagamos, impulsó un acuerdo para solicitar una nueva prórroga que permita a los contribuyentes regularizarse sin ser sancionados.

El legislador argumentó que el alto número de personas que acudieron a realizar el procedimiento durante las últimas semanas generó una saturación importante en las oficinas recaudadoras del Estado, lo que dificultó que todos los ciudadanos pudieran ser atendidos antes de que venciera el plazo oficial.

Saturación en oficinas dificultó la atención

Velázquez González señaló que la elevada demanda registrada durante mayo rebasó la capacidad operativa de las 135 recaudadoras distribuidas en Jalisco. Como consecuencia, numerosos automovilistas que sí mostraron interés en cumplir con el trámite quedaron pendientes de concluirlo.

Explicó que incluso hay ciudadanos que realizaron los pagos correspondientes, pero continúan esperando la entrega de sus nuevas placas debido a retrasos administrativos y a la gran cantidad de solicitudes acumuladas.

Además, recordó que durante varios meses el proceso estuvo condicionado al cumplimiento previo de la Verificación Vehicular, situación que también provocó retrasos y limitó la capacidad de miles de personas para completar el procedimiento en tiempo y forma.

Proponen extender la fecha límite hasta julio

La propuesta presentada por el diputado recibió el respaldo de 32 legisladores. E l planteamiento consiste en ampliar el plazo para el cambio de placas hasta el próximo 31 de julio, beneficiando a los propietarios de vehículos que puedan comprobar que realizaron el pago de su refrendo vehicular correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Con esta medida se pretende brindar una oportunidad adicional a quienes iniciaron el proceso, pero no lograron concluirlo debido a factores ajenos a su voluntad.

También solicitan suspender las sanciones

El acuerdo legislativo incluye un llamado para que la Secretaría de Hacienda Pública y el Sistema Estatal Tributario coordinen acciones que permitan facilitar la conclusión de los trámites pendientes.

Asimismo, se solicita que la Policía Vial del Estado se abstenga de aplicar multas o cualquier otra sanción relacionada con la falta de canje de placas mientras se analiza la ampliación del plazo.

Actualmente, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco contempla sanciones que pueden oscilar entre los 2 mil 300 y los 7 mil pesos para quienes circulen con placas antiguas o vencidas. Además de la multa económica, las autoridades tienen la facultad de remitir los vehículos al corralón.

Sin operativo especial para sancionar

En medio de la preocupación de algunos conductores, la Policía Vial aclaró que no existe un operativo extraordinario destinado específicamente a detectar y multar a quienes no hayan realizado el cambio de placas.

Cabe recordar que el costo del nuevo juego de placas para vehículos particulares en Jalisco es de 2 mil 240 pesos, por lo que una eventual ampliación del plazo podría representar un alivio para miles de automovilistas que aún buscan ponerse al corriente con esta obligación vehicular.

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