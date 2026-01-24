Participación de Jalisco destaca en FITUR 2026

Para proyectar la riqueza cultural, artesanal y gastronómica de la Entidad en el mercado global, Jalisco desplegó una agenda estratégica durante la tercera jornada de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, en Madrid. Con activaciones gastronómicas, muestras culturales y expresiones como el mariachi, el Estado se consolidó como uno de los principales atractivos del Pabellón de México.

La secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsh, destacó que la fortaleza de Jalisco radica en su diversidad. “No sólo contamos con infraestructura de vanguardia, sino con una identidad cultural viva que se expresa en cada región”, subrayó.

La participación integró a los cuatro fideicomisos turísticos del Estado y permitió sostener reuniones de negocios para fortalecer conectividad, calidad de servicios e infraestructura. Uno de los ejes fue el impulso al turismo náutico mediante el proyecto de la Escalera Náutica y la colaboración con la Asociación Gallega de Actividades Náuticas (Agan+).

“Buscamos atraer inversiones y generar beneficios directos para comunidades costeras”, señaló Fridman. En 2025, 558 mil personas realizaron actividades náuticas en Jalisco, crecimiento de 4.4 por ciento anual.

La agenda incluyó acercamientos con Trobbu Resorts y una alianza con la Fundación Casa México, orientada a proyectar la cultura jalisciense rumbo al Mundial 2026.