Parquímetros en Guadalajara: ¿Dónde descargar Blinkay y cómo funciona?

El sistema de parquímetros en Guadalajara comenzará a incorporar una alternativa digital para el pago del estacionamiento . Las autoridades municipales anunciaron la llegada de Blinkay, una aplicación que permitirá a los conductores administrar y pagar el tiempo de parquímetro directamente desde su teléfono celular.

Con esta herramienta, los automovilistas ya no tendrán que acudir a los dispositivos instalados en la vía pública para realizar el pago. Desde la app será posible activar el estacionamiento, monitorear el tiempo utilizado y ampliar el periodo si se requiere, todo sin moverse del lugar donde se encuentren.

El gobierno municipal explicó que la implementación de esta plataforma busca modernizar el sistema de estacionamiento regulado, facilitar el proceso para los conductores y hacer más ágil el control del tiempo en las zonas con alta demanda de estacionamiento.

¿Cambiará el costo del parquímetro?

De acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara, la incorporación de la aplicación no implica modificaciones en el funcionamiento actual de los parquímetros ni en las tarifas del servicio.

El precio seguirá siendo el mismo: 10 pesos por la primera hora, por lo que la app únicamente se suma como una opción digital para realizar el pago de forma más práctica.

¿Cómo funciona la app Blinkay?

Las autoridades señalaron que la aplicación está diseñada para simplificar el uso de los espacios de estacionamiento regulado en la ciudad. Entre sus funciones principales destaca la posibilidad de registrar varios vehículos en una sola cuenta, lo que permite administrar diferentes automóviles sin necesidad de crear perfiles adicionales.

Esta opción resulta útil para familias o personas que utilizan más de un vehículo, ya que todos pueden gestionarse desde la misma cuenta dentro de la plataforma.

¿Dónde descargar Blinkay?

La aplicación puede obtenerse en las principales tiendas digitales. Los usuarios de dispositivos Apple pueden descargarla desde la Apple App Store, mientras que quienes usan teléfonos Android la encontrarán en la Google Play Store.

Una vez instalada, los conductores deberán crear una cuenta y registrar las placas del vehículo para comenzar a utilizar el sistema de pago digital de parquímetros.

Además, la aplicación cuenta con soporte técnico a través del correo electrónico soporte-mx@blinkay.com

Para resolver dudas sobre el funcionamiento del sistema, el gobierno municipal indicó que los ciudadanos también pueden comunicarse con la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara al teléfono 33 3268 2960, extensiones 54, 82 y 86.

Con esta medida, el municipio busca integrar herramientas tecnológicas al sistema de estacionamiento de la ciudad, permitiendo que los conductores gestionen el tiempo de parquímetro desde su celular sin necesidad de utilizar los equipos físicos instalados en la calle.

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