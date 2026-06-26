El Palacio de Hierro inauguró una nueva etapa para su tienda de Guadalajara tras concluir una remodelación integral que representó una inversión de 980 millones de pesos. Más allá de la renovación de sus espacios comerciales, el proyecto busca convertir al inmueble en un punto de encuentro donde el lujo, la cultura y la identidad jalisciense convivan bajo un mismo concepto.

La transformación forma parte de la estrategia denominada "Tiendas de Comunidad", un modelo con el que la cadena departamental pretende que cada una de sus sucursales refleje la historia, el patrimonio y las expresiones culturales de la ciudad que la alberga. En el caso de Guadalajara, el diseño arquitectónico y de interiores rinde homenaje a algunas de las regiones y símbolos más representativos de Jalisco.

Durante 759 días se realizaron los trabajos de remodelación de este espacio de más de 33 mil metros cuadrados, una obra que permitió mantener más de mil 100 empleos directos y generar alrededor de mil 500 empleos indirectos durante su construcción.

Un recorrido por la identidad jalisciense

La nueva tienda incorpora referencias visuales inspiradas en distintos puntos emblemáticos del estado, como Guadalajara, Tequila, Tonalá, Chapala y la zona arqueológica de Guachimontones. Los espacios integran materiales, colores y elementos decorativos que evocan el paisaje del agave, la tradición del mariachi y la riqueza artesanal que caracteriza a Jalisco.

El proyecto arquitectónico fue desarrollado por el equipo de Grupo Palacio de Hierro en colaboración con MRZ Arquitectos, quienes buscaron que la experiencia del visitante fuera más allá de las compras, integrando espacios donde el arte, el diseño, la gastronomía y el bienestar formen parte del recorrido.

De acuerdo con Eléonore de Boysson, directora general de El Palacio de Hierro, el objetivo es consolidar la tienda como un "lugar de vida", donde los visitantes puedan descubrir nuevas experiencias y fortalecer el vínculo entre la marca y la comunidad jalisciense.

El arte local también ocupa un lugar protagonista

Uno de los aspectos más distintivos de la remodelación es la incorporación de obras creadas por artistas jaliscienses y mexicanos contemporáneos, cuyas piezas fueron seleccionadas para dialogar con la arquitectura del edificio y reforzar la identidad cultural del estado.

Entre ellos destaca Arcelia Barbero, reconocida por explorar la naturaleza y el paisaje mediante composiciones llenas de color y texturas que reinterpretan la flora mexicana desde una perspectiva contemporánea. También participa César Bejar, artista cuya producción combina geometría, abstracción y materiales industriales para crear composiciones que dialogan entre el diseño y la arquitectura.

Las obras de Claudio Limón se distinguen por la experimentación con el color, las formas orgánicas y los procesos artesanales, mientras que Héctor Anaya incorpora referencias a la identidad mexicana mediante composiciones escultóricas y objetos de gran fuerza visual.

El recorrido artístico continúa con piezas de Luis Rodrigo Medina, cuya obra suele explorar la relación entre el espacio, la memoria y la percepción; además de trabajos de Melissa Aldrete, Luis Cárdenas, Rocío Sáenz y Paty Ló, artistas que han desarrollado propuestas inspiradas en la naturaleza, el diseño contemporáneo y las tradiciones artesanales de la región.

La colección también integra obras de Carolina Munera, Karian Amaya y Tana Gaxiola, creadoras reconocidas por utilizar técnicas mixtas, textiles, cerámica y materiales naturales para construir piezas que dialogan con la identidad mexicana desde una perspectiva actual.

Nuevas marcas y una apuesta por la experiencia

La tienda reúne más de mil 400 marcas nacionales e internacionales, incluyendo firmas de lujo como Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, Cartier, Dior, Hermès, Rolex y Tiffany & Co.

Además, por primera vez llegan a Jalisco de la mano de El Palacio de Hierro marcas como Prada, Valentino, Moncler, Bvlgari, Christian Louboutin, Messika y Rimowa, ampliando la oferta comercial para el mercado de alta gama en el occidente del país.

Con esta renovación, la empresa busca posicionar su tienda de Guadalajara como uno de los espacios comerciales más importantes de México, donde el retail se combine con el arte, la arquitectura y la identidad cultural para ofrecer una experiencia que trascienda las compras y fortalezca el vínculo entre la marca y la comunidad jalisciense.

Con información de EFE

TG