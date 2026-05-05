Operativo conjunto en Tonalá deja dos detenidos con droga y arma de fuego

Dos hombres, los cuales fueron señalados como presuntos generadores de violencia y posibles implicados en la venta de droga y diversos robos, fueron detenidos este martes en Tonalá durante un operativo conjunto, el cual fue realizado por la Policía de Jalisco y la Comisaría municipal.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del Estado, la captura se llevó a cabo tras labores de inteligencia que derivaron de reportes ciudadanos sobre varios robos registrados en la colonia Puente Viejo, donde vecinos habían señalado que un grupo de sujetos presuntamente operaba desde una finca de la zona.

En consecuencia, elementos de la Policía Estatal Preventiva desplegaron un operativo coordinado con apoyo del Escuadrón Aerotáctico Titán y personal de la Comisaría de Tonalá.

La intervención se realizó sobre el cruce de avenida del Abad Sur y avenida Paseo El Torreón, donde policías localizaron a dos hombres afuera de un domicilio cuyas características coincidían con las de las personas que habían sido identificadas previamente por las autoridades.

Según el reporte oficial, al notar el despliegue policial por tierra y aire, ambos sujetos intentaron escapar, sin embargo, fueron interceptados por los elementos de seguridad.

Durante la revisión realizada conforme a los protocolos policiales, las autoridades aseguraron 22 envoltorios con material granulado con características similares al crystal, además de un arma de fuego y un objeto punzocortante.

De acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, en Jalisco han sido detenidas 890 personas por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y febrero de 2026, además del aseguramiento de 626 armas de fuego y más de 10 toneladas de droga como parte de operativos estatales y federales.

Los detenidos fueron identificados como Carlos “N”, de 43 años, y Gael “N”, de 24, quienes quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público.

Las autoridades estatales informaron que ambos serán investigados tanto por la posesión de droga y arma de fuego, como por su posible participación en hechos violentos y robos registrados en el municipio.

MF