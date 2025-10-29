Luego de las negociaciones que realizaron ayer maiceros con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, estos les propusieron a los productores subir el apoyo de 850 a 950 pesos y negociar con la industria para subir aún más el precio, a cambio, los maiceros ya levantaron algunos de los bloqueos.Con este aumento, los agricultores recibirían 6 mil 150 pesos por tonelada y esperarían una negociación con la industria para alcanzar un mayor precio.Desde la madrugada de este miércoles fueron liberados parcialmente algunos tramos carreteros; otros aún continúan bloqueados.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO