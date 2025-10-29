Miércoles, 29 de Octubre 2025

Ofrecen apoyo a maiceros; liberan a medias bloqueos en carreteras

Tras esta nueva negociación, los maiceros han liberado totalmente tres carreteras y dos autopistas

Por: Jorge Velazco

Desde la madrugada de este miércoles fueron liberados parcialmente algunos tramos carreteros. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Luego de las negociaciones que realizaron ayer maiceros con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, estos les propusieron a los productores subir el apoyo de 850 a 950 pesos y negociar con la industria para subir aún más el precio, a cambio, los maiceros ya levantaron algunos de los bloqueos.

Con este aumento, los agricultores recibirían 6 mil 150 pesos por tonelada y esperarían una negociación con la industria para alcanzar un mayor precio.

Desde la madrugada de este miércoles fueron liberados parcialmente algunos tramos carreteros; otros aún continúan bloqueados.

Cierres carreteros actualizados por la manifestación de los productores de maíz

  • Autopista 54D Guadalajara-Colima (Km. 40): Bloqueo total
  • Autopista 15D México-Guadalajara (Caseta de Ocotlán): Liberada totalmente
  • Carretera 35 Guadalajara – Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán): Liberada totalmente
  • Carretera a La Barca – Atotonilco el Alto (Vías del Ferrocarril): Bloqueo, vías del tren liberadas
  • Autopista 15D México–Guadalajara (Caseta de Zapotlán del Rey): Apertura de un carril por sentido
  • Autopista 80D Guadalajara–Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán): Liberada totalmente
  • Carretera. 90 Guadalajara – Atotonilco (Cabecera Municipal Atotonilco): Liberada totalmente
  • Carretera Tala-Santa Cruz de las Flores (Lab. Pisa): Paso intermitente
  • Carretera 15 Guadalajara-Nogales (Crucero a Nextipac): Liberada totalmente
  • Avenida Adolfo Ruiz Cortines (Hotel Cristal), La Barca: Bloqueo total
  • Carretera Zinapécuaro-La Barca (Campo Productor de Agave TMAC) La Barca: Bloqueo total
  • Autopista 50D (crucero a Teocuitatlán): Bloqueo total

