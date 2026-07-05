Domingo, 05 de Julio 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Chapala para este domingo 5 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 71%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 18

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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