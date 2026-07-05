Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en El Salto para este domingo 5 de julio determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

