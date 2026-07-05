Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en El Salto para este domingo 5 de julio determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Monterrey