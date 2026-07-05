Domingo, 05 de Julio 2026

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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en El Salto para este domingo 5 de julio determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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