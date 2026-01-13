¿No te quedaste en una universidad pública? Aún puedes seguir tu camino profesional

Cada año, miles de jóvenes en México enfrentan un momento clave al conocer los resultados de ingreso a universidades públicas. Para muchos, este proceso implica replantear el rumbo académico y buscar nuevas opciones para continuar su formación profesional.

Si este fue tu caso, es importante tener algo claro: no es el final del camino. Hoy existen alternativas educativas que permiten seguir estudiando sin perder tiempo y con una visión clara hacia el futuro laboral.

Universidades privadas: una opción para avanzar sin detenerte

Las universidades privadas se han consolidado como una alternativa sólida gracias a su enfoque práctico, planes de estudio actualizados y una estrecha vinculación con el mercado laboral.

ESPECIAL / UVM

En este contexto, la Universidad del Valle de México (UVM) destaca por su compromiso con la formación de profesionales preparados para enfrentar los retos actuales, combinando calidad académica, tecnología y acompañamiento al estudiante.

En Guadalajara, UVM cuenta con campus como Guadalajara Sur y Zapopan, donde ofrece programas en áreas como negocios, ingenierías, diseño, salud y tecnología.

Formación con enfoque en empleabilidad internacional

Uno de los principales diferenciadores de UVM es su enfoque en la empleabilidad internacional. Sus programas están diseñados para desarrollar habilidades altamente valoradas por las empresas, tanto en México como en el extranjero.

ESPECIAL / UVM

Además, a través de su alianza con Google Education, los estudiantes fortalecen competencias digitales clave y se familiarizan con herramientas utilizadas en entornos profesionales reales.

En UVM hay un lugar para ti

Cuando un proceso no resulta como se esperaba, contar con alternativas claras hace la diferencia. En UVM, los estudiantes encuentran una institución que entiende los distintos caminos hacia el éxito profesional y ofrece opciones para seguir avanzando.

Con una amplia oferta académica, modelos educativos flexibles y opciones de apoyo financiero, UVM abre sus puertas a quienes buscan continuar su formación universitaria y construir un futuro con mayores oportunidades.

ESPECIAL / UVM

