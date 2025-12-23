Navidad 2025: ¿A qué hora pasará Santa Claus por Jalisco? Sigue su recorrido

La noche más esperada del año está por llegar y, con ella, una de las tradiciones más queridas de la Navidad: el recorrido de Santa Claus alrededor del mundo para repartir regalos y en Navidad 2025, familias de Jalisco y de todo México podrán seguir nuevamente el trayecto del trineo en tiempo real a través de plataformas digitales que permiten conocer su ubicación minuto a minuto.

Más allá de la fantasía, el seguimiento del recorrido de Santa Claus se ha convertido en una experiencia interactiva que forma parte de la celebración navideña donde niñas, niños y adultos se reúnen frente a computadoras, tabletas o teléfonos móviles para observar cómo avanza por los distintos husos horarios hasta llegar a territorio mexicano durante la noche del 24 de diciembre.

Así puedes seguir el recorrido de Santa Claus en tiempo real

El rastreo del viaje de Santa Claus se activa cada año durante la víspera de Navidad y muestra un mapa interactivo del mundo con la ruta que sigue el trineo desde las primeras horas del 24 de diciembre. El recorrido comienza en regiones donde la Navidad inicia antes, como Asia y Oceanía, y avanza gradualmente hacia Europa, África y el continente americano conforme transcurre la noche.

Plataformas como Google Santa Tracker permiten observar en tiempo real la ubicación de Santa Claus, las ciudades por las que ya pasó y aquellas que están por recibir su visita. Además, incluyen juegos interactivos y de aprendizaje, así como datos complementarios como el número estimado de regalos entregados y el tiempo aproximado que tardará en llegar a cada región, lo que mantiene la expectativa durante toda la noche.

¿A qué hora pasará Santa Claus por Jalisco?

Aunque no existe un horario exacto y oficial para cada ciudad, el comportamiento del recorrido en años anteriores permite hacer una estimación aproximada. En el caso de Jalisco y del centro-occidente de México, Santa Claus suele aparecer durante la parte final de la noche del 24 de diciembre.

De acuerdo con el avance habitual del recorrido global y el huso horario del país, se estima que Santa Claus pase por Jalisco entre la madrugada del 24 de diciembre y las primeras horas del 25 de diciembre.

Es importante considerar que estos horarios son simbólicos y pueden variar ligeramente, ya que el trayecto se ajusta conforme avanza el recorrido mundial. Por ello, la recomendación es seguir el rastreo en tiempo real para conocer con mayor precisión cuándo se aproxima a territorio mexicano.

La experiencia no solo permite saber “a qué hora llega”, sino que también forma parte del ritual moderno de la Navidad, donde la tecnología se integra a la tradición para mantener viva la ilusión.

YC