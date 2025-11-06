La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) ha iniciado su tercera temporada 2025 con una propuesta que promete emocionar a todos los amantes de la música sinfónica. Desde el 16 de octubre hasta el 7 de diciembre, el Teatro Degollado será el escenario de un recorrido musical que abarca más de dos siglos de historia: del siglo XVIII, con Mozart, hasta el siglo XXI, con un total de veintidós obras cuidadosamente seleccionadas.

Cada jueves y domingo, el público podrá disfrutar de los ocho programas que integran esta temporada, concebidos como una travesía sonora por los estilos y emociones que han marcado la evolución de la música orquestal.

El repertorio, diverso y ambicioso, incluirá piezas clásicas, románticas y contemporáneas que reflejan tanto la tradición europea como el espíritu latinoamericano.

La batuta principal estará en manos del maestro José Luis Castillo, pero la OFJ abrirá su podio a cuatro directores huéspedes de gran prestigio: Rodrigo Sierra Moncayo, Martin Lebel, Eddie Mora y Catherine Larsen-Maguire. Cada uno imprimirá su sello personal, aportando matices que enriquecerán la interpretación de la orquesta.

Invitados de honor

Entre los invitados estelares destacan la violinista Angélica Olivo, el violista Ismael Ocampos, el barítono Josué Cerón, los pianistas Sheng Cai y Luigi Borzillo, así como el Coro Municipal de Zapopan, que llenará de fuerza coral las obras más monumentales del ciclo.

Esta temporada no solo celebra la excelencia técnica de la OFJ, sino también su vocación de conectar con el público jalisciense a través de programas bien pensados, emotivos y profundamente humanos. Asistir a la Filarmónica en esta temporada es vivir un viaje por el tiempo y las emociones, donde cada nota recuerda por qué la música sigue siendo el lenguaje más universal.

CT