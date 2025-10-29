Manuel Clouthier llama a empresarios a vigilar al gobierno

El empresario y ex diputado federal Manuel Clouthier Carrillo hizo un llamado a empresarios de Guadalajara a participar en la política y ser vigilantes del actual gobierno.

"En ese todo tenemos mucho que hablar con nuestros proveedores, hay mucho que hablar con nuestros empleados, tenemos que tratar de comunicarnos con nuestros clientes y tratar de influir por lo menos en una de las cosas que la primera responsabilidad del ciudadano es informarse", dijo.

El sinaloense reconoció que en México existe una preocupante falta de liderazgos y de contrapesos frente al actual gobierno de la Cuarta Transformación, situación que consideró alarmante para la vida democrática del país.

El encuentro fue organizado por La Casa del Maquío A.C., que convocó a la comunidad empresarial de Guadalajara a participar en un espacio de reflexión junto a Manuel Clouthier.

Durante la charla, Clouthier compartió su visión sobre el papel que deben asumir los empresarios ante la crisis que enfrenta México, destacando tanto los retos como las oportunidades que surgen en un contexto de incertidumbre económica y política.

El evento también sirvió como punto de encuentro para vincular la experiencia del sector empresarial con la misión de transformar el entorno mediante el liderazgo y la participación ciudadana activa.

Además, esta reunión tuvo como propósito recaudar fondos para La Casa del Maquío, una asociación civil dedicada a la formación de líderes y ciudadanos comprometidos con la construcción de paz, la responsabilidad social y el fortalecimiento de una sociedad más participativa.

