Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 8 de junio de 2026

El clima en El Salto para este lunes 8 de junio determina que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 9 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

