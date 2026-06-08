Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 8 de junio de 2026

El clima en El Salto para este lunes 8 de junio determina que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Martes 9 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Sábado 13 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga