Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en El Salto para este viernes 19 de junio determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

