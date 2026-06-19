Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en El Salto para este viernes 19 de junio determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tonalá