Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 31 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Sábado 6 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Domingo 7 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Cancún