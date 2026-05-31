Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 31 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Sábado 6 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

