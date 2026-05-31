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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 31 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 28%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Sábado 6 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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