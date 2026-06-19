IDEFT impulsa nuevas certificaciones laborales y estándares en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) realizó mesas de trabajo del Comité de Gestión por Competencias. El objetivo fue impulsar la profesionalización del capital humano y responder a las necesidades de los sectores productivos. Especialistas y representantes analizaron nuevas oportunidades de certificación laboral en Jalisco.

Los trabajos estuvieron encabezados por José María Ceballos Cruz, director técnico académico del IDEFT, y por Alejandro Álvarez. Ellos coordinaron las actividades, dando seguimiento a la formación de grupos técnicos de expertos. Estos contribuyen al desarrollo y la actualización de estándares de competencia para diversos sectores.

Durante las mesas, se integraron 11 grupos de análisis especializados. Su misión es identificar necesidades específicas de certificación y revisar la pertinencia de los estándares existentes. También promueven la creación o actualización de instrumentos que respondan a las demandas del mercado laboral.

Avance en la creación de estándares para la inclusión

El IDEFT trabaja en dos nuevos estándares enfocados en la inclusión educativa. Uno es para el perfil de maestro bilingüe en lengua de señas mexicana y español, desarrollado con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). El segundo es para el mediador pedagógico bilingüe, con participación de asociaciones civiles de la comunidad sorda.

IDEFT

Estos estándares buscan fortalecer los derechos y la participación de las personas sordas en Jalisco. Asimismo, se actualizó el estándar EC1444 sobre servicios de estética personal, incluyendo procedimientos de alaciado y aplicación de queratinas, incorporando protocolos más seguros para la salud.

Modernización de certificaciones y oficios tradicionales

Entre los proyectos en desarrollo destacan estándares para el sacrificio humanitario sustentable de semovientes y el acompañamiento a víctimas de desaparición forzada. También se consideran para la elaboración artesanal de muebles de madera noble, equipales y salsas a base de chiles regionales.

La atención eficaz en servicios gastronómicos con perspectiva de inclusión también es una iniciativa. Continúan las gestiones para impulsar estándares vinculados a actividades tradicionales de Jalisco, como la labor del jimador y el arte del barro canelo. Además, se promueve un estándar de ingeniería forense.

El Comité de Gestión por Competencias está integrado por alrededor de 40 representantes de instituciones educativas, empresas y asociaciones civiles. Su labor es crucial para crear estándares alineados con las necesidades actuales de los sectores productivos y sociales, garantizando una capacitación efectiva.

IDEFT

Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, enfatizó la importancia de una estrecha vinculación entre los sectores productivos, académicos y sociales. Esto fortalece la formación para el trabajo y amplía las oportunidades de certificación de competencias laborales para los jaliscienses.

Estas acciones se desarrollan en congruencia con la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien impulsa la capacitación, certificación de competencias y preservación de oficios distintivos de Jalisco. Cuentan con el respaldo del secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

EE