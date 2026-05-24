Mundial 2026: El Top 3 de postres típicos de Guadalajara que debes probar

La designación de Guadalajara como una de las sedes oficiales para la Copa del Mundo de 2026 representa una oportunidad inmejorable para proyectar la riqueza cultural de Jalisco a nivel internacional.

Más allá de la pasión por el futbol que se vivirá en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron), los visitantes extranjeros y nacionales descubrirán una ciudad vibrante, donde la gastronomía juega un papel fundamental en la experiencia turística.

Si bien los platillos salados como la torta ahogada, la birria y el pozole suelen acaparar la atención de los reflectores culinarios, la repostería local posee un encanto histórico que merece ser explorado.

Los dulces tradicionales tapatíos son el resultado de un mestizaje culinario que combina técnicas europeas con ingredientes autóctonos, creando sabores únicos que han perdurado a través de diversas generaciones.

En El Informador hemos realizado una cuidadosa selección para guiar a los turistas gastronómicos durante esta justa mundialista. A continuación, se presenta una lista definitiva con los tres postres más emblemáticos que todo aficionado debe degustar para completar su inmersión en la auténtica cultura de la capital jalisciense.

El origen histórico de la jericalla

El primer lugar lo ocupa indiscutiblemente la Jericalla, el postre tapatío por excelencia, cuyo origen se remonta al siglo XIX en el antiguo Hospicio Cabañas.

Esta delicia, que visualmente se asemeja a un flan o una crème brûlée, se elabora con leche, huevos, azúcar, canela y vainilla , destacando por su característica costra tostada en la superficie que le otorga un sabor inconfundible.

La frescura de las nieves de garrafa

En la segunda posición se encuentran las tradicionales Nieves de Garrafa, una opción refrescante que será sumamente apreciada durante el clima cálido que suele acompañar los meses del torneo.

Su proceso de elaboración artesanal, batido a mano en recipientes de acero inoxidable rodeados de hielo y sal, permite disfrutar de texturas suaves y sabores naturales que van desde el clásico limón hasta exóticas frutas de temporada.

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La maestría detrás de los jamoncillos

Finalmente, el tercer puesto es para los Jamoncillos y la amplia variedad de dulces de leche que adornan los mercados típicos de la región.

Estos dulces, elaborados mediante la cocción lenta de la leche con azúcar hasta lograr una consistencia suave y maleable, suelen estar decorados con nueces o almendras, representando la maestría de los artesanos dulceros de Jalisco.

La Copa del Mundo 2026 trascenderá el ámbito deportivo para convertirse en una verdadera fiesta de los sentidos en Guadalajara.

Degustar este top 3 de postres típicos no solo endulzará la estancia de los visitantes, sino que también les permitirá llevarse en el paladar un pedazo de la historia y la calidez que caracterizan a esta gran metrópoli mexicana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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