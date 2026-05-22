Este viernes la Secretaría de Transporte (Setran) de Jalisco dio a conocer el porcentaje de avance que lleva el "patio", ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde por fin se podrán tomar taxis de plataforma para trasladarse a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

A partir de un recorrido realizado al terreno donde se ubicará este espacio, en la parte baja del retorno al Aeropuerto, sobre la carretera a Chapala, la Setran refirió que la obra tiene ya un avance del 85% , a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), con una inversión de 30 millones de pesos.

La Setran recordó a las personas usuarias y personas conductoras que en este espacio, los vehículos de plataformas sólo podrán recoger a los pasajeros que arriben a la terminal aérea, quienes serán transportados mediante autobuses eléctricos a dicho espacio, que serán operados por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

"Una vez terminado el espacio, se realizará una prueba piloto con conductores de diversas agrupaciones para afinar la operación del mismo", añadió la Setran en un comunicado.

Además de permitir que las y los visitantes a Jalisco accedan al uso de vehículos de plataforma a su llegada al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, se espera que mediante la puesta en marcha de este espacio se evite la proliferación de "taxis de plataforma piratas", de los que ofrecen sus servicios por fuera de las aplicaciones en las puertas de la terminal aeroportuaria, poniendo en riesgo a las personas quienes llegan a la ciudad.

Conductores recorren el nuevo "patio" para Uber y Didi

Lo anterior fue parte de lo informado en el marco de la visita hecha por la Setran a este espacio en compañía de representantes de asociaciones de conductores de plataformas, a quienes se les presentaron los avances del proyecto del patio en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Según afirmó la Setran, los conductores se mostraron positivos y abiertos a cumplir de la mejor forma las reglas de operación, y acordaron enviar sus puntos de vista sobre el reglamento a la Setran para fortalecer dicho documento.

"La reunión forma parte del seguimiento a las mesas de trabajo impulsadas por el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno y Setran, con asociaciones de conductores de plataformas digitales", señaló la dependencia estatal en el comunicado, afirmando que esta es la tercera mesa de trabajo que se instaura con los conductores en este sentido.

Además, afirmó el documento, se despejaron dudas de los representantes de conductores sobre el ingreso de vehículos particulares o de taxis a este espacio , así como de la frecuencia de llegadas, la cantidad de cajones disponibles y el tiempo en que podrán permanecer en el sitio, entre otras.

A la reunión en el patio asistieron representantes de la Unión de Conductores de Jalisco, Bros Rodando, Urracas, 20-20, Asociación de Trabajadores Digitales de Jalisco (ATDJ), Alianza de Conductores de Jalisco (ACJAL), Grupo de Seguridad y Apoyo para Vehículos de Plataforma (ACEJ), y del Consejo de Conductores de Jalisco.

También estuvieron presentes Isaías Ramírez Ortíz, director de Supervisión al Transporte; Carlos Alberto López, director General Administrativo Ignacio Alejandro Salinas, director de la Antigua Estación Central de Autotransportes, por parte de Setran y Guillermo Brambila Galaz, director General Jurídico de SIOP.

Para saber más…

Las plataformas autorizadas al día de hoy en Jalisco, para ofrecer el servicio de transporte público son Didi, Uber e Indrive.

El espacio tendrá poco más de 60 cajones para los vehículos de plataformas, además de baños, seguridad las 24 horas, servicio de internet y un área de espera techada junto a la bahía de ascenso de pasajeros.

EE