Este viernes, la Secretaría de Salud Jalisco dio a conocer que la entidad registra una disminución significativa en cuanto a los casos confirmados de sarampión por semana epidemiológica.

El resultado es parte del análisis hecho por las autoridades sanitarias, al encontrar que la semana epidemiológica 20 (del domingo 17 de mayo al sábado 23 de mayo de 2026) se reportaron solamente siete casos confirmados, en comparación con la semana epidemiológica 6 (del 8 al 14 de febrero de 2026), cuando se contabilizaron 735 casos.

"Esta tendencia refleja una reducción sostenida en la transmisión de la enfermedad como resultado de las acciones de vigilancia epidemiológica, vacunación y prevención implementadas en la entidad desde el año pasado y reforzadas de manera permanente durante 2026", afirmó la Secretaría de Salud en un comunicado.

César Domínguez Barbosa, Director de Evidencia e Inteligencia Salud de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), explicó que las campañas intensivas de vacunación, los bloqueos vacunales y la instalación de puestos permanentes y móviles en distintas regiones del Estado permitieron ampliar la cobertura y acercar la vacuna a la población, contribuyendo de manera importante a disminuir la incidencia de la enfermedad.

"Hemos tenido una reducción muy importante en lo que se refiere a la incidencia de casos nuevos de sarampión. Únicamente para poder hacer una comparativa, durante la semana epidemiológica número 6, que fue en la que tuvimos una mayor cantidad de casos confirmados, se confirmaron 735 casos en el Estado de Jalisco. Durante esta semana epidemiológica número 20, que es la que acaba de pasar, pues únicamente tenemos siete casos confirmados" dijo.

A pesar de la disminución en los casos, el servidor público reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia.

Domínguez Barbosa exhortó a las personas que aún no cuentan con su esquema completo de vacunación a que acudan a la unidad de salud más cercana para recibir las dos dosis correspondientes, fundamentales para prevenir el contagio de sarampión y evitar posibles complicaciones derivadas de esta enfermedad.

"Hay que recordar también que ante la situación de brote en la que todavía nos encontramos es importante que los niños mayores de seis meses se les aplique lo que se llama 'dosis cero' o 'dos anticipada', que protege precisamente a estos pequeñitos desde la temprana edad antes del esquema normal para que no presenten la enfermedad en esa etapa temprana. Sin embargo, después de esa aplicación, a los seis meses se tiene que aplicar la de los 12 y la de los 18, entonces ese es el esquema que estamos ahorita aplicando por el brote específicamente", dijo.

Hay suficientes vacunas contra el sarampión

La SSJ cuenta con abasto suficiente de vacuna contra el sarampión para cubrir las necesidades de la población, y Jalisco mantiene puntos para aplicar el biológico en cualquier institución del sector salud, tengan o no derechohabiencia, como centros de salud, unidades de medicina familiar y clínicas del IMSS, ISSSTE y Secretaría del Ejército.

La vacuna estará disponible, de manera gratuita, del 23 al 30 de mayo, periodo en que se realizará la Semana Nacional de Salud Pública 2026, donde se fortalecerán e intensificarán las acciones de vacunación en todo el Estado, incluyendo la aplicación de la vacuna contra el sarampión.

Durante esos días se ampliará la cobertura de inmunización, acercando los servicios preventivos a la población y reforzando las medidas para evitar nuevos contagios.

Al presentar síntomas como fiebre, tos, escurrimiento nasal o sarpullido en la piel, se recomienda evitar el contacto con otras personas y acudir de inmediato a valoración médica.

Para conocer las ubicaciones de unidades de vacunación más cercanas, se puede comunicar a la Línea Salud Jalisco al 33-3823-3220, con servicio las 24 horas, los siete días de la semana.

¿Quiénes deben vacunarse?

Niños y niñas de 6 a 11 meses de edad (Dosis anticipada por motivo del brote actual).

Una dosis a los 12 meses (Esquema habitual).

Refuerzo a los 18 meses de edad (Esquema habitual).

Población menor de 49 años de edad que no tiene evidencia o conocimiento de haber tenido un esquema completo de vacunación.

MF