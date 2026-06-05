Mundial 2026: ¿Cómo llegar del aeropuerto al Estadio Guadalajara?

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, miles de aficionados nacionales e internacionales comenzarán a llegar a Guadalajara para presenciar algunos de los encuentros más esperados del torneo. La ciudad será una de las sedes mexicanas de la máxima justa futbolística y recibirá a decenas de miles de visitantes que buscarán trasladarse de manera rápida y eficiente desde el aeropuerto hasta el estadio.

Si tienes planeado asistir a alguno de los partidos que se disputarán en la capital jalisciense, es importante conocer las opciones de movilidad disponibles para evitar contratiempos y aprovechar mejor tu experiencia mundialista.

¿Cómo llegar en automóvil desde el aeropuerto?

El Estadio Guadalajara, conocido actualmente como Estadio Akron y hogar del Club Deportivo Guadalajara, se localiza en el municipio de Zapopan, al poniente de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Para quienes lleguen al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla y prefieran desplazarse en vehículo particular, taxi o aplicación de transporte, la ruta más práctica inicia por el Bulevar Aeropuerto con dirección hacia la carretera Chapala–Guadalajara.

Posteriormente, se debe continuar por la Calzada Lázaro Cárdenas y conectar con la salida hacia la carretera Guadalajara–Tepic. Más adelante, el trayecto sigue por avenida Vallarta hasta incorporarse al Circuito JVC y al Periférico Poniente, donde se encuentra el acceso principal al inmueble deportivo.

En condiciones normales de circulación, el recorrido puede completarse en aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, durante los días de partido se espera una considerable carga vehicular, por lo que se recomienda salir con suficiente anticipación.

Transporte público: La alternativa más económica

Los visitantes que deseen ahorrar en traslados también podrán utilizar la red de transporte público de Guadalajara para llegar al estadio.

Desde el aeropuerto, una de las opciones más accesibles consiste en abordar la Línea 5 y dirigirse hacia la estación Chapalita Inn. Desde ese punto es posible realizar conexión con el sistema de transporte que tiene acceso hacia la zona del Estadio Guadalajara.

Otra alternativa contempla el uso del SiTren, aunque en este caso los usuarios deberán descender en la estación Vallarta y posteriormente abordar una unidad complementaria que los acerque directamente al recinto.

El tiempo estimado de viaje mediante transporte público ronda los 40 minutos, dependiendo de la demanda de pasajeros y las condiciones del servicio durante la celebración del torneo.

Los partidos que albergará Guadalajara

La sede tapatía recibirá varios encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026, incluyendo la segunda presentación de la Selección Mexicana en el certamen.

Entre los compromisos programados destacan los duelos entre República de Corea y Chequia, México frente a República de Corea, Colombia contra República Democrática del Congo y el atractivo enfrentamiento entre Uruguay y España.

Estos encuentros convertirán al Estadio Guadalajara en uno de los escenarios más importantes del torneo dentro de territorio mexicano.

Recomendaciones para los aficionados

Ante la gran cantidad de visitantes que se espera durante el Mundial, especialistas en movilidad recomiendan utilizar el transporte público siempre que sea posible, además de planificar los trayectos con varias horas de anticipación.

También se aconseja consultar previamente cierres viales, rutas especiales y operativos de seguridad que podrían implementarse alrededor del estadio durante los días de partido.

Con una adecuada planeación, los aficionados podrán disfrutar de una experiencia más cómoda y concentrarse en lo más importante: vivir la emoción de la Copa del Mundo 2026 en Guadalajara.

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