Guadalajara se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero las condiciones climáticas podrían convertirse en un factor relevante durante los encuentros programados en la ciudad. Los pronósticos meteorológicos indican que la temporada de lluvias coincidirá con las fechas en las que se disputarán los cuatro partidos mundialistas en la capital jalisciense.

De acuerdo con reportes recientes de organismos meteorológicos y plataformas especializadas, junio será un mes marcado por precipitaciones frecuentes en el Área Metropolitana de Guadalajara, una situación habitual durante el inicio del temporal en la región. Diversos modelos climáticos anticipan la presencia de chubascos, tormentas eléctricas aisladas y condiciones de humedad elevadas durante gran parte del mes.

Los cuatro partidos del Mundial en Guadalajara podrían jugarse con lluvia

Aunque las lluvias forman parte del comportamiento normal de la temporada, la coincidencia con el Mundial ha generado atención entre autoridades, organizadores y aficionados. El Estadio Guadalajara, una de las sedes mexicanas del torneo, albergará cuatro encuentros que podrían desarrollarse bajo condiciones meteorológicas variables.

FIFA cuenta con protocolos ante lluvias y tormentas eléctricas

Especialistas señalan que, en principio, la lluvia no representa un obstáculo para la realización de los partidos, ya que los protocolos internacionales contemplan escenarios de precipitaciones moderadas. Sin embargo, las tormentas eléctricas sí podrían obligar a realizar pausas temporales o ajustes operativos en caso de que exista riesgo para jugadores, árbitros y espectadores. En competencias organizadas por la FIFA, la actividad eléctrica cercana a los estadios es uno de los factores que puede derivar en suspensiones momentáneas.

Además de la lluvia, el clima será un elemento importante para el desarrollo del torneo . Estudios recientes han advertido que varias sedes mundialistas enfrentarán retos relacionados con fenómenos meteorológicos extremos, desde altas temperaturas hasta precipitaciones intensas derivadas de patrones climáticos cada vez más variables.

Por ahora, las autoridades locales mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones del tiempo y trabajan en estrategias para garantizar la movilidad, seguridad y experiencia de los miles de visitantes que llegarán a Guadalajara durante la justa internacional.

Mientras la emoción por la Copa del Mundo continúa creciendo, los aficionados también tendrán que estar atentos al pronóstico del clima, ya que el balón podría rodar acompañado por el característico temporal de lluvias que cada año se presenta en Jalisco.

CA