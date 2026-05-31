Frente a la bandera de México, decorada con un vibrante estambre verde y adornada con finos detalles de flores en la base, Judith y Emiliano posaban para tomarse una foto. Entrelazaban los dedos y un tímido rayo de Sol se colaba entre el colorido cielo que corría sobre el Andador 20 de Noviembre, en el Centro de Zapopan. “Un domingo de novios”, bromeaban los jóvenes, mientras frente a ellos se extendía la obra de la Asociación de Tejedoras de Etzatlán: una serie de piezas tejidas a mano con las banderas y colores de las siete selecciones que jugarán en Guadalajara durante el Mundial 2026.

“Es muy representativa y me agrada que va muy acorde con el Mundial. Es muy representativa del arte de Jalisco”, dijo el joven. La pareja aprovechó el domingo para conocer la instalación y visitar la Plaza de las Américas, recientemente inaugurada. “Representa a nuestro país y se apoya a las personas que elaboran este tipo de obras”, añadió la joven.

Por resquicios del Andador, familias, amigos y turistas se acomodaban para llevarse su foto del recuerdo. El calor golpeaba con fuerza y cualquier sombra era buen cobijo, pero los tótems con banderas de México, Colombia, Corea del Sur, Uruguay, España, República Checa y República Democrática del Congo servían para el descanso. Para Aui, originaria de Japón pero que ha vivido por cinco años en Zapopan, visitó el Cielo Tejido en compañía de su amiga Ana, contó que el espacio quedó “muy bonito” y se siente como una persona “internacional” a solo pocos días del Mundial.

“Me encanta. Hay muchos colores, muchos países”. Pero la fiesta aún está por comenzar y las jóvenes se dijeron listas para recibirlo.

El Andador rebosaba de visitantes y jerseys de futbol. Alejandro, Andrea, Mafer y Fabiola presumían, con una sonrisa que se desbordaba por las mejillas, la playera de la Selección Mexicana. “Está muy padre la artesanía de México, de verdad no hay otra. Está súper bonita, muy colorida. Lo vimos en redes y vinimos a visitarlo. Vinimos Ad hoc con la playera de México, para aprovechar el momento”.

Más de 200 tejedoras detrás del homenaje para el mundo

El Cielo Tejido es obra de la Asociación de Tejedoras de Etzatlán. Participaron más de 200 tejedoras y amarradoras en la elaboración y fue constituida como un homenaje a las siete selecciones que jugarán en el Estadio Guadalajara durante el Mundial. El diseño está inspirado en una serpiente azteca que recorre el Andador, cambiando de piel conforme avanza por los tótems de cada país.

El tejido adopta los colores de la bandera y representativos de cada selección. El cielo ofrece tonalidades distintas que se mezclan con la sombra de los hilos y estambres y los árboles que coronan el corredor. La familia Ibarra Guillén, originaria de Zamora, Michoacán, aprovechó su visita a la ciudad para conocer la instalación, que calificaron como colorida y adecuada en los albores del Mundial. “Vinimos sólo porque lo vimos en el Instagram, vinimos a conocerlo, pero ya nos vamos hoy”, dijo Marta, la jefa de familia.

Para Liz, acompañada de su familia, el Cielo Tejido es muestra de la creatividad, el trabajo y el esfuerzo de las artistas. Su instalación en el Andador 20 de Noviembre permite que turistas y visitantes conozcan “la identidad de Jalisco”, al tratarse de un espacio concurrido, afirmó. “Como estado representamos lo que es el país”, expresó la joven.

NG