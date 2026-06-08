A pocos días de que millones de aficionados arriben a México para presenciar el Mundial 2026, el Gobierno de Jalisco desplegará una estrategia integral de prevención y atención contra riesgos sanitarios, con el objetivo de proteger tanto a la población local como a los visitantes nacionales e internacionales.

El plan será coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, así como con hospitales privados y organismos de salud, para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad epidemiológica.

Se reforzó la vigilancia en los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta, así como en el puerto marítimo de este último destino, para detectar a tiempo posibles enfermedades transmisibles y activar los protocolos correspondientes.

Las autoridades sanitarias vigilarán especialmente a los viajeros que hayan estado en los últimos 21 días en países con alertas epidemiológicas, como República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, donde se han reportado brotes de enfermedades como ébola. La medida es relevante, pues la selección congoleña jugará el 23 de junio en la ciudad.

En coordinación con autoridades sanitarias, aerolíneas nacionales e internacionales establecieron restricciones a viajeros de zonas con alertas. Además, se rastreará a quienes ingresen por rutas alternas para activar protocolos de vigilancia y atención médica.

La estrategia también contempla reforzar la vacunación en más de 600 unidades de salud, módulos extramuros y puntos de ingreso internacional. Del 11 al 28 de junio se intensificará la aplicación de la vacuna contra el sarampión en centros de salud de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, el Centro Integral de Servicios de Zapopan y las estaciones Juárez y Periférico Belenes del Tren Ligero.

De manera paralela, se intensificaron las acciones para el control del mosquito transmisor del dengue. Las labores se concentran en zonas de alta afluencia turística y deportiva.

Las autoridades garantizaron además el abasto de medicamentos, vacunas e insumos para atender casos de agresiones por animales domésticos o fauna silvestre, así como intoxicaciones derivadas de picaduras de alacrán o mordeduras de araña y serpiente.

Como parte de la estrategia preventiva, las autoridades realizarán acciones de información y promoción de la salud para prevenir enfermedades, reducir riesgos sanitarios y fomentar hábitos de cuidado.

La Línea Salud Jalisco (33-3823-3220) brindará orientación médica e información sanitaria las 24 horas durante todo el periodo, con atención especial en inglés para visitantes extranjeros de 9:00 a 19:00 horas

Durante los cuatro partidos en el Estadio Guadalajara habrá atención médica especializada en el interior y en los accesos, con personal, ambulancias, unidades de terapia intensiva y apoyo aéreo para emergencias.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud Federal implementará un operativo especial en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, con puestos de atención médica permanentes y brigadas de salud en aeropuertos, terminales de transporte y zonas de concentración turística.

Sarampión, dengue e influenza mantienen en alerta a Jalisco

A unos días del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, México y Jalisco se preparan para recibir a millones de visitantes en un contexto marcado por la vigilancia epidemiológica de enfermedades como sarampión, dengue, influenza, COVID-19 y tuberculosis.

La principal preocupación sanitaria es el sarampión. El brote, iniciado a finales de 2025, suma más de 11 mil 482 casos confirmados y al menos cinco defunciones en el país. Jalisco concentra la mayor carga de contagios con seis mil 388 casos y tres fallecimientos, lo que lo convierte en la entidad más afectada. Le sigue la Ciudad de México, también sede mundialista, con 981 casos y dos muertes.

Ante este escenario, las autoridades estatales reforzarán la vacunación durante el torneo. Del 11 al 28 de junio operarán módulos permanentes en Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, además del Centro Integral de Servicios de Zapopan y las estaciones Juárez y Periférico Belenes del Tren Ligero. Hasta ahora, en Jalisco se han aplicado más de tres millones de dosis contra el sarampión.

El dengue también permanece bajo vigilancia. Aunque las lluvias favorecen la reproducción del mosquito transmisor, Jalisco registra una reducción importante respecto al año pasado. En México se acumulan más de dos mil contagios y 18 defunciones, mientras que el Estado reporta solo 56 casos y ninguna muerte en 2026, muy por debajo de los 706 contagios registrados en el mismo periodo de 2025.

Las enfermedades respiratorias continúan siendo otro desafío. La tuberculosis respiratoria suma 5 mil 495 casos en México, de los cuales 236 corresponden a Jalisco. Además, el país registra más de 60 mil reportes de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), incluyendo 337 casos confirmados de COVID-19 y 8 mil 981 diagnósticos de influenza.

En Jalisco, los registros federales reportan dos casos activos de COVID-19. La influenza mantiene circulación con 227 contagios de influenza estacional y dos de influenza interestacional.

Con la llegada de turistas, aficionados y delegaciones internacionales, las autoridades han fortalecido la vigilancia epidemiológica, la vacunación y las acciones preventivas para evitar brotes asociados a eventos masivos y garantizar condiciones sanitarias seguras durante el Mundial.

Operativo de seguridad, listo

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum realizada el 6 de marzo en Zapopan, el general Román Villalvazo Barrios informó que el Mundial 2026 contará con un operativo nacional de seguridad por tierra, aire y mar. El despliegue incluirá más de 99 mil elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, policías estatales y seguridad privada.

El esquema contempla fuerzas especiales para las tres sedes además de vigilancia en estadios, aeropuertos, hoteles, centros de entrenamiento y Fan Fest, con apoyo de binomios caninos, sistemas antidrones y tecnología especializada.

En Jalisco participarán alrededor de 18 mil elementos de seguridad, además de robots, drones, 500 unidades terrestres, cuatro helicópteros y tres patrullas Cybertruck que funcionarán como centros de mando móviles.

La Ciudad de México desplegará más de 56 mil efectivos, mientras que Nuevo León anunció máxima alerta y la participación de más de mil 500 elementos de seguridad.

Por parte del gobierno de Nuevo León, se anunció que el estado entrará en una etapa de máxima alerta y coordinación permanente entre órdenes de gobierno.

Visitas en el torneo

5.5 millones de turistas espera recibir México durante el Mundial 2026.

2.5 a 3 millones de visitantes podrían llegar a Jalisco.

92 mil habitaciones tendrá disponibles Jalisco para atender a los turistas.

50% de ocupación hotelera al momento en la Entidad.

20 puntos porcentuales aumentaron las reservaciones en los últimos días.

100% de ocupación se prevé en los días de partido en Guadalajara.

350 mil turistas estima recibir Nuevo León durante la justa mundialista.

65% de ocupación hotelera proyecta Nuevo León para el Mundial.

80% de ocupación podría alcanzar la Ciudad de México.

30 a 40 mil millones de pesos sería la derrama económica prevista para la capital del país.

Los 10 imperdibles en Jalisco durante el Mundial

Visitar el FIFA Fan Fest en Guadalajara y los espacios de Public Viewing en Zapopan.

Recorrer el Hospicio Cabañas y otros museos tapatíos.

Disfrutar la gastronomía típica en mercados y corredores gastronómicos.

Visitar el Centro Histórico y las artesanías de Tlaquepaque.

Conocer los talleres de cerámica y artesanía de Tonalá.

Recorrer destilerías, campos de agave y el Pueblo Mágico de Tequila.

Pasear por los malecones de Chapala y Ajijic.

Disfrutar actividades al aire libre en Mazamitla y Tapalpa.

Conocer la historia del mariachi y los atractivos naturales de Cocula.

Visitar las playas de Puerto Vallarta y Costalegre.

CT