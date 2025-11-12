El Congreso de Jalisco apuesta al consenso para avalar reformas

El segundo año de la presente legislatura de Jalisco comenzó en noviembre, con nuevas conformaciones en sus dos instancias más importantes: la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, que son encabezadas en su totalidad por la oposición. Entre sus retos se encuentran la reforma judicial estatal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto 2026 y la nueva estructura del Instituto de Transparencia, pero también los próximos nombramientos en la Auditoría Superior de Jalisco (ASEJ) y la Fiscalía Anticorrupción.

La Mesa Directiva está encabezada por Julio César Hurtado (PAN), quien fungirá como presidente hasta el 30 de abril de 2026. Y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) estará presidida por María del Refugio “Cuquis” Camarena (PRI).

Los cambios cobran relevancia debido a las próximas discusiones y temas pendientes que deben resolverse por parte del Congreso local, como el inicio del análisis de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado para el siguiente año, pero también el reconocimiento de las infancias trans por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Jucopo está integrada por los líderes de los grupos parlamentarios del Legislativo y en ésta se dialoga y se llegan a los acuerdos sobre distintos temas de relevancia para el Congreso, como iniciativas de reforma, acuerdos legislativos y elección de funcionarios, entre otros.

Para los expertos, las coordinaciones parlamentarias enfrentan el reto de construir consensos para aprobar reformas y dictámenes que han permanecido pendientes. Para la Ley de Ingresos y el Presupuesto, éstas deberán discutirse y aprobarse, a más tardar, el 15 de diciembre, sin embargo, Movimiento Ciudadano solamente cuenta con 11 diputados, por lo que requiere alianzas o acuerdos para avalar las propuestas del gobernador Pablo Lemus.

Parte de la Ley de Ingresos incluye mantener el programa de verificación vehicular, la cual es gratuita; sin embargo, hay una propuesta de la oposición que plantea su eliminación y sustitución por un programa de talleres de afinación controlada.

En el Legislativo, se han abierto dos bloques en torno a la reforma judicial: quienes están a favor de la iniciativa del gobernador Pablo Lemus y quienes están en contra. Este último bloque está integrado por las bancadas de Morena, PAN, PRI, PT, Futuro, Hagamos y el legislador sin partido, Alejandro Puerto.

Dichas fracciones parlamentarias impulsan un dictamen con planteamientos como el que los aspirantes presenten exámenes de conocimiento y que los mejores calificados puedan competir en la elección judicial de 2027 —en caso de empate, habría tómbola o insaculación— y que los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa sean elegidos por votación.

En cambio, la bancada de Movimiento Ciudadano plantea una reforma sin tómbola, con Escuela de Formación Judicial o mayores requisitos como experiencia para los aspirantes. Pero el dictamen se discutirá y, en todo caso, se aprobará hasta el siguiente año.

Pablo Lemus presentó una iniciativa de reforma judicial. ESPECIAL

El Ejecutivo estatal busca diálogo con el Legislativo

El Ejecutivo estatal, encabezado por Pablo Lemus, busca diálogo con las distintas bancadas del Congreso de Jalisco para llegar a consensos sobre reformas o dictámenes importantes para la Entidad. Con el respaldo total hacia el coordinador José Luis Tostado, reconoce que hay reformas que no han logrado el consenso entre las fracciones parlamentarias.

Por ejemplo, ante el intento de las bancadas del PRI, PAN, Morena, Hagamos, Futuro y PT de impulsar un dictamen de reforma judicial, el gobernador llamó a construir un proceso transparente, técnico y con amplia participación social. Incluso, entregó su propia propuesta de reforma, con el objetivo de que se garantice la profesionalización del sistema judicial y que los aspirantes a ocupar un cargo lleguen por méritos, estudios y trayectoria, y no por métodos aleatorios como un proceso de insaculación.

Por lo pronto, en semanas recientes el mandatario se reunió con los coordinadores parlamentarios del Legislativo y para buscar la mejor opción.

En el caso del paquete económico para 2026, Lemus defendió que en el proyecto del Presupuesto se priorizan rubros y agendas como la seguridad, la atención a personas desaparecidas y la identificación forense, la infraestructura carretera, la educación y la salud pública, mientras que en la Ley de Ingresos se mantiene el subsidio a la verificación vehicular, por lo que no tendría costo.

Por otro lado, la polémica sobre las infancias trans ha provocado que el mismo gobernador se pronuncie: Opinó que las personas menores de edad no cuentan con la madurez suficiente para decidir sobre un tema tan delicado como su género, por lo que manifestó su rechazo.

Sobre la elección de los titulares de la Auditoría o la Fiscalía Anticorrupción, Lemus no se ha opinado.

En caso de que algunas de las reformas no tengan el consenso, el mandatario puede vetarlas de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

LA VOZ DEL EXPERTO

Que se dejen de lado los egos

Bianka Llamas Covarrubias, abogada y académica de la Universidad Panamericana.

Gerardo Castillo, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.

Bianka Llamas Covarrubias, abogada y académica de la Universidad Panamericana, señaló que será vital que haya consensos y que se dejen de lado los egos dentro del Congreso y las partes involucradas para poder impulsar las reformas pendientes.

“Lograr un consenso y dejar abajo los egos, no mostrarse como políticos representantes de intereses partidarios o individuales, sino que se muestren como verdaderos representantes del bienestar ciudadano. Lograr buenos consensos y buenos acuerdos para lograr esas votaciones”.

Gerardo Castillo, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, apuntó sobre una eventual confrontación sobre el presupuesto: “Sin una norma nueva aprobada, se retoma la vigencia de la norma del ejercicio fiscal anterior, es decir, si no hubiera un acuerdo para las leyes de 2026, las leyes de este año continuarían su vigencia durante 2026”.

El caso de las infancias trans podría derivar “en un supuesto de responsabilidad por parte del Legislativo”, indicó el académico y dejó en claro que, si bien no hay antecedentes, la nueva integración del pleno de la Corte podría seguir requiriendo al Congreso local aprobar los cambios a la ley y permitir el cambio de identidad de género para menores de edad.

Aunque advirtió que la ciudadanía puede impulsar acciones jurídicas ante posibles omisiones legislativas por el Congreso.

Por la reforma judicial, no se establecen sanciones específicas por parte del Congreso federal, aunque se debería legislar antes del 2027, debido a que se requieren leyes secundarias y temas electorales para la elección que renueve al Poder Judicial del Estado en ese año.

Los expertos explicaron que, en los casos de que no se concrete la elección o la ratificación del titular de la Auditoría Superior del Estado o de la Fiscalía Anticorrupción, ambas dependencias quedarían acéfalas.

Análisis y evaluación legislativa

Preguntas

¿Cuál es su evaluación del primer año y lo que viene? ¿Cuál es el balance de su fracción? ¿Qué opina del trabajo administrativo del Congreso y de la Secretaría General?

Julio César Hurtado (PAN)

1.- Ha sido un año complejo. Durante varios meses enfrentamos una etapa de parálisis institucional y falta de diálogo asertivo. A pesar de ello, desde el Congreso se le brindaron al Ejecutivo las herramientas necesarias desde el presupuesto para que pudiera cumplir con sus compromisos.

2.- Ha sido un pilar de equilibrio, congruencia y responsabilidad. Hemos actuado con claridad de propósito: cuidar a las familias jaliscienses, proteger a las niñas y los niños, y defender las libertades de todos.

3.- El personal operativo del Congreso es el corazón que hace posible el funcionamiento diario de esta institución. De la Secretaría General, es importante recordar que se trata de una posición que surge del diálogo político entre las distintas fracciones. Estamos evaluando constantemente su desarrollo, y esperamos que siga conduciéndose con responsabilidad.

Cuquis Camarena (PRI)

1.- El grupo parlamentario del PRI ha atendido su agenda casi al 100%, en los temas del sector salud, educación, campo, transporte, movilidad… y todos los temas que nos han encomendado y venían establecidos en la agenda. Hay retrocesos en varios temas, como la reforma al Poder Judicial.

2.- El PRI ha presentado varias iniciativas. De 24, 20 han sido aprobadas por unanimidad, como la agenda del 8M.

3.- El secretario general del Congreso se ha dirigido con mucho respeto con todos los grupos parlamentarios y hemos tenido una excelente apertura, todas nuestras necesidades administrativas han sido atendidas.

José Luis Tostado (MC)

1.- Hemos tenido un primer año exitoso, con una pluralidad que no se había presentado en ningún Congreso previo. De seguro, el segundo y tercer año serán más productivos, con más entendimiento.

2.- Hemos hecho un trabajo ordenado, hemos apostado no a la presentación de iniciativas o de temas sólo por presentar, sino que se han presentado iniciativas de temas concretos, en concordancia con el Gobierno del Estado.

3.- En general, hay un buen trabajo. Hay un acuerdo de los grupos parlamentarios con los trabajos que han hecho los equipos de la Secretaría, de las áreas administrativas, de servicios generales, jurídico… Vamos caminando bien.

Miguel de la Rosa (Morena)

1.- Es una Legislatura que le queda a deber al pueblo en temas sustanciales. Uno de ellos es la falta de la reforma judicial, la Fiscalía antitortura, la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres. Hay una reforma en materia constitucional sobre el Itei, pero no hemos logrado cerrar el acuerdo en cuanto a las leyes secundarias. Esperamos tener mayor compromiso de los distintos grupos parlamentarios para cumplirle al Estado.

2-. Las diputadas y los diputados han generado iniciativas, lo que se nos ha complicado es la construcción de acuerdos. Hay la presentación de iniciativas muy valiosas, pero este Congreso está trabado en la construcción de acuerdos.

3.- Sí han funcionado, el Congreso en la atención administrativa y material ha ido resolviendo sus problemáticas. Ha sido un buen desempeño de su titular (Eduardo Martínez Lomelí).

Claudia Murguía (PAN)

1.- Afortunadamente, en el último mes y medio se le dio vida a este Congreso; sin embargo, tenemos cuesta arriba muchísimos temas qué sacar.

Hay muchos rezagos. Tenemos atorada la reforma judicial, tenemos atoradas las leyes secundarias en materia de transparencia, tenemos atorada la homologación de la ley de métodos alternativos.

2.- No tengo más que agradecimiento y felicitación a mis compañeros diputados, con experiencia. Cada uno con sus agendas ha hecho un gran trabajo.

3.- Ustedes pueden juzgar, sobre todo por los temas que se han venido generando… sobre todo los problemas administrativos que tienen que ver con los sindicatos, que también hemos tenido uno que otro tropiezo, pero también en miras a que podamos mejorar.

Martha Arizmendi (Morena)

1.- Hay un Congreso abierto y cercano (a la población), que tiene las puertas abiertas. Estuvimos trabajando ejes fundamentales, como seguridad, educación, salud, combate a la corrupción… y de los temas de las personas de desaparecidos y desaparecidas.

2.- Tenemos un gran compromiso con nuestra política humanista de beneficiar primero a quienes más necesitan de nosotros.

3.- En lo particular, dar un personal agradecimiento al secretario general, muy respetuoso y responsable, siempre con disposición.

Tonantzin Cárdenas (Futuro)

1.- Iniciamos tarde… estamos apenas iniciando. Hoy estamos en condiciones políticas distintas que nos permiten sí o sí dar un avance y con responsabilidad jurídica.

2.- Hemos puesto sobre la discusión pública la agenda de demandas que se habían invisibilizado, al menos el sexenio anterior. A pesar de la parálisis y encontronazos, todas las propuestas desde ésta bancada tienen un enfoque de justicia social.

3.- Nos hace falta tener mecanismos más específicos de rendición de cuentas; por ejemplo, del Comité de Adquisiciones.

Tonatiuh Bravo Padilla (Hagamos)

1.- Mi balance con toda franqueza es que el Congreso le queda a deber al pueblo de Jalisco. Estamos en la mejor intención de que el segundo año pueda tener como base un primer año que le quedó a deber… para que podemos remontar ese rezago y ponernos al frente de la labor legislativa.

2.- El balance es positivo. Consideramos que Hagamos, en sus iniciativas, ha ido al frente en todas las propuestas.

3.- En general, ha mantenido un control sobre los actos, pero hay aspectos que deben ir más rápido… hay varios pendientes.

Leonardo Almaguer (PT)

1.- Ha quedado claro que el Congreso tiene capacidad de actuar con dinámica propia. Como Poder, tiene que representar de mejor manera a los habitantes de Jalisco, que construyamos en materia de justicia, gobernanza (en el Ejecutivo).

2.- Estamos viendo qué vamos a hacer con el SIAPA, pero tenemos que parar la contaminación del Río Santiago. A la par, uno de los temas importantes es la desaparición de personas en Jalisco... entonces seguimos insistiendo.

3.- Las áreas administrativas van avanzando, necesitamos involucrar más a los trabajadores del Congreso. La tarea de la Secretaría General debe ser garantizarle a los trabajadores mejores condiciones de vida.