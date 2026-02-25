El servicio de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara avanza hacia su normalización, luego de los hechos violentos registrados el domingo y la madrugada del lunes tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

La directora de Transporte Público de Jalisco, Mariana Bulos, informó que el porcentaje de operación se incrementó de manera progresiva durante la jornada de ayer y actualmente se ubica entre 80% y 85%, incluyendo los sistemas masivos, como el Peribús y el Tren Ligero. En el caso de los camiones, la operación alcanzó entre 75% y 80%. “Todas las rutas salieron a operar, aunque en varios casos no con su flota completa”.

Detalló que más de 100 unidades fueron incendiadas durante los disturbios, lo que afectó directamente la disponibilidad de vehículos. A ello se sumó la ausencia de operadores durante el lunes, cuando en algunas empresas faltó hasta 50% del personal, principalmente por el temor ante la situación de violencia. Sin embargo, ayer comenzó a regularizarse la prestación del servicio, con la reincorporación paulatina de los conductores.

La directora estimó que, de mantenerse las condiciones actuales, en uno o dos días podría alcanzarse la operación total, salvo las unidades que permanecen fuera de servicio por daños. “Este miércoles podríamos llegar al 90%. Se refleja el compromiso de concesionarios y operadores”.

Indicó que la dependencia mantiene comunicación permanente con los transportistas para verificar la salida de las unidades y supervisar distintos puntos de la ciudad. Además, se revisan reportes ciudadanos y publicaciones en las redes sociales para corroborar, en tiempo real, el cumplimiento de frecuencias y recorridos.

“Estamos solicitando evidencia y realizando rondas de supervisión. La instrucción ha sido clara: que no se detenga el servicio. Si recibimos un reporte de que alguna ruta no está pasando, lo atendemos de inmediato. Los concesionarios nos informan cuántas unidades están en circulación y enviamos verificación”.

Añadió que se ha privilegiado el diálogo y la empatía con los operadores ante el contexto vivido. Hasta el momento, no se tienen registros de renuncias formales. Y la mayoría retomó actividades conforme se restableció la confianza.

La frecuencia de paso se regularizó ayer en 80% de las unidades, dependiendo de cada ruta. Con la reincorporación gradual del personal y la liberación total de las vialidades, la expectativa es que el servicio quede plenamente restablecido a más tardar el jueves.

A través de las redes sociales, usuarios del transporte público en la metrópoli reportaron retrasos o la ampliación en los intervalos de paso en diversas rutas.

Las principales afectaciones para los usuarios de este servicio se registraron en las rutas 15, 25, 50B, 55, 170B, 174, 604, 610, 611, 629, 632-B, 641, 644 B, 646 y C111 Robles.

Además, la ruta 371 notificó a sus pasajeros que suspendería el servicio entre las 17:00 y las 20:00 horas. En el caso de la 635, en sus vías A y B, usuarios señalaron que volvió a dejar de operar.

Conductor evita ataque y salva a los pasajeros

En medio de la ola de violencia registrada el 22 de febrero en Jalisco, un conductor del transporte público evitó un ataque armado, al impedir que su unidad fuera interceptada por integrantes del crimen organizado.

Los hechos ocurrieron tras el operativo federal en Tapalpa, que derivó en la muerte de El Mencho. Durante la jornada se reportaron bloqueos y quema de vehículos en distintas vialidades.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que varios sujetos a bordo de una camioneta blanca intentan cerrarle el paso al autobús. Pero el operador ignoró las señales para detenerse y, cuando la camioneta buscó bloquearlo, la embistió contra un muro de contención para abrirse paso. No hubo personas lesionadas.

Usuarios en las redes sociales destacaron la rápida reacción del chofer, que permitió resguardar a los pasajeros. Los sicarios huyeron a pie.

