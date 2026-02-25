Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 25 de febrero determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México