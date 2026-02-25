Miércoles, 25 de Febrero 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 25 de febrero determina que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

