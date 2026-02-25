Puerto Vallarta, una de las ciudades más afectadas por los ataques del Cártel Nueva Generación tras la muerte de su líder, también regresa a la normalidad lentamente, aunque en las calles todavía son visibles los rastros de la violencia, que según cifras oficiales, dejó más de 200 vehículos calcinados, incendios en por lo menos medio centenar de comercios, 23 reos fugados del penal y un custodio muerto.

El alcalde Luis Munguía, quien ha sido duramente criticado por prácticamente desaparecerse de la escena pública por más de 24 horas a partir del inicio de los ataques del cártel al puerto, confirmó que la mañana de ayer arribó el buque Usumacinta de la Armada de México con más de 100 elementos y vehículos que apoyarán en las labores de seguridad.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico reportó que las operaciones en el Aeropuerto Internacional se han normalizado en 95%, aunque se recomienda que los pasajeros confirmen el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas.

Desde las primeras horas de ayer, largas filas de taxis y furgonetas provenientes de distintos hoteles arribaron al Aeropuerto Internacional de la ciudad, donde se dio prioridad a pasajeros con vuelos hacia Estados Unidos, Canadá y Europa.

Cerca del mediodía comenzaron a reanudarse también los vuelos nacionales; sin embargo, algunos arribos no llegaron con su capacidad completa. En contraste, los vuelos de salida registraron alta demanda e incluso saturación.

En las principales calles y avenidas continuaba la remoción de escombros y vehículos dañados, mientras que los servicios de transporte público han comenzado a normalizarse lentamente.

Las tiendas de conveniencia que no sufrieron daños por incendios o rapiñas en las que incluso estuvieron involucrados algunos turistas extranjeros, abrieron sus puertas con cautela, lo mismo que la mayoría de los restaurantes en zonas turísticas.

Al igual que en el resto de Jalisco, las actividades escolares se reactivarán hoy.

Estados Unidos levanta alerta de seguridad

La Embajada de Estados Unidos levantó la alerta de seguridad para sus ciudadanos en México, ya que avisó que el transporte público y las actividades comerciales han regresado a la normalidad, tras el operativo militar del domingo en Jalisco (oeste) donde murió el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

En el aviso, dirigido a ciudadanos estadounidenses, las autoridades señalaron que “el transporte público y los negocios continúan regresando a operaciones normales después de un operativo de fuerzas del orden que tuvo lugar el 22 de febrero”, y añadieron que los ciudadanos de EE.UU. “ya no son exhortados a resguardarse en sus hogares”.

Sin embargo, precisó que el personal del Gobierno estadounidense que se encuentra en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana (Baja California, noroeste) está sujeto a un toque de queda durante las horas nocturnas.

Asimismo, el personal estadounidense en el estado de Jalisco y en Monterrey (Nuevo León, norte) tiene instrucciones de permanecer dentro de las áreas metropolitanas donde se encuentra asignado.