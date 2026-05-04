El Gobierno de Jalisco informó que se abrió el registro y comenzó a operar la plataforma digital de Mi Primera Renta para que jóvenes de 20 a 24 años de edad se inscriban y puedan obtener un apoyo de 2 mil 500 pesos destinado al pago de renta.

El subsidio se otorgará durante seis meses y busca apoyar económicamente a quienes deciden dejar el seno familiar e independizarse , con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la autonomía de las juventudes.

El programa Mi Primera Renta fue creado en meses recientes y es administrado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda IJALVI. Con este esquema se pretende beneficiar este año a mil 100 jóvenes que habitan en Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto y Puerto Vallarta.

La meta es que para el año próximo, 2027, el programa Mi Primera Renta pueda ampliarse a otros municipios del estado.

¿Cómo acceder al programa?

Para acceder a los beneficios, las y los jóvenes interesados deberán llenar un formulario en el micrositio https://miprimerarenta.jalisco.gob.mx/

y cargar la información digital solicitada, como CURP reciente, identificación oficial vigente y contrato de arrendamiento.

También deberán presentar comprobante de ingresos, como recibo de nómina o carta laboral del lugar de trabajo. En caso de no contar con estos documentos, podrán entregar una declaración de ingresos en escrito libre, bajo protesta de decir verdad, en la que manifiesten su actividad laboral y especifiquen sus ingresos mensuales.

De igual forma, deberán proporcionar la carátula de una cuenta bancaria a nombre del solicitante , activada para servicios electrónicos, o la Tarjeta Única Jalisco, así como un escrito libre, bajo protesta de decir verdad, en el que manifiesten no estar recibiendo apoyo para renta de vivienda de otra instancia gubernamental, entre otros requisitos.

Se instaló un módulo de atención presencial para brindar información y aclarar dudas a las y los jóvenes interesados en las instalaciones del IJALVI, ubicadas en López Cotilla 595, en la Zona Centro de Guadalajara. El horario de atención es en días hábiles, de 9:00 a 15:30 horas.

CORTESÍA.

SV