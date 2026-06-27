Mery Pozos rehabilita espacios públicos al oriente de Guadalajara

La diputada federal de Morena por Jalisco, Mery Gómez Pozos, llevó a cabo una intervención en espacios públicos en compañía de habitantes tapatíos al oriente de Guadalajara con el fin de recuperar sitios para la ciudadanía.

La legisladora federal informó que se trató de las canchas deportivas de Jardines de San Francisco, ubicadas al oriente de la capital jalisciense.

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La diputada federal reclamó que las instalaciones de las canchas deportivas se encontraban abandonadas, sucias y olvidadas, lo cual criticó debido al recurso que hay para su mantenimiento.

"Instalaciones abandonadas, sucias y olvidadas, a pesar de contar con el presupuesto para mantenerlas en buenas condiciones", se informó por parte de la legisladora.

Mery Pozos realiza jornada de rehabilitación de espacios

Por ello, Mery Pozos, junto con vecinos del oriente de la ciudad, organizó una jornada para rehabilitarlas, limpiarlas y devolverles la vida. El objetivo principal de la diputada era que se recuperen los espacios públicos para la comunidad y que sean parte de las familias.

“Porque los espacios públicos son para la comunidad, para que las niñas y los niños jueguen, para que las familias convivan y para fortalecer el tejido social” reiteró la legisladora morenista.

No es la primera jornada de actividades de recuperación de espacio público que organiza, ya que la diputada Mery Pozos ha convocado a los ciudadanos a sumarse a las tareas de bacheo, limpieza, y rehabilitación de canchas, jardines y espacios públicos con el propósito de seguir recuperando Guadalajara de la mano del pueblo.

Por ejemplo, Gómez Pozos ha convocado a jornadas de limpieza con el despliegue de brigadas en distintos puntos del oriente de la ciudad, por ejemplo, en el parque de Tetlán para llevar a cabo la recolección de maleza, limpieza de basura y diversos desperdicios que se depositaron en bolsas de basura tiradas en la zona.

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